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CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:39 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Binali Yıldırım'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, canlı yayında belediye başkanlığı müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını belirterek, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"O koltukta oturtmayız, Anayasayı çiğnetmeyiz dedik dinlemedi. Binali Yıldırım az önce istifa edeceğini açıkladı. Milletin aklıyla alay etmeye, Göz göre göre yalan söylemeye, Çamura yatmaya, değdi mi? Binali Yıldırım, "İstifa edeceğim ama zamanı var" Yani, "Anayasayı biraz daha çiğneyeyim ne olacak" diyor. Binali Bey! O koltukta oturdugun her saniye anayasayı ihlal suçuna devam ediyorsun. Bu işgalciliktir, aymazlıktır, suiistimaldir."


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Anahtar Kelimeler:
CHP Özgür Özel TBMM binali yıldırım

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