CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan toprağa verildi

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kazım Arslan'ın başarılı bir milletvekili olduğunu belirterek, "Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayırımı yapmaksızın bütün Denizlilileri ve vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı, sevecen, yardımsever bir insandı. Denizli bugün onu bağrına bastı. Çok güzel uğurladık. Allah rahmet eylesin." dedi.

Kazım Arslan'ın eşi Nursel, kızı Nazife Arslan, oğlu Mesut Can Arslan ve torunları, taziyeleri kabul etti.

Arslan'ın, Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP ve AK Parti milletvekilleri, siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı.

- "Kelimelere sığmayacak bir dünya"

Cenaze törenine katılan sinema sanatçısı Müjde Ar da değerli bir siyasetçiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kazım Arslan'ın insan ilişkileri, dürüstlüğü, nezaketi ve hayata bakışıyla kelimelere sığmayacak zengin bir dünyaya sahip olduğunu anlatan Ar, Arslan'ın kızının kurduğu anaokulunun 4 Eylül'de açılışını yapmak üzere sözleştiklerini ancak bunun kısmet olmadığını söyledi.

Müjde Ar, "Örnek insan dediğimiz insan bence Kazım Arslan. Gerçekten kimselere benzetemiyorum. Çok siyasetçi tanıdım ama Kazım Bey bambaşka birisidir." diye konuştu.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Köyü'nde 1954 yılında dünyaya gelen Arslan, 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, uzun yıllar avukatlık ve siyaset yapmıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kazım Arslan, "Siyasete Adanan Hayat" adlı bir kitap kaleme almıştı.

Arslan, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti.