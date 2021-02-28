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CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

28.02.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

CHP milletvekili Sancar'ın, Genel Merkez'e sunduğu istifa dilekçesinde ayrılık kararının "herhangi bir siyasi partiyle veya oluşumla ilgisi olmadığını" belirttiği öğrenildi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Sancar'ın, Genel Merkez'e sunduğu istifa dilekçesinde ise ayrılık kararının "herhangi bir siyasi partiyle veya oluşumla ilgisi olmadığını" belirttiği öğrenildi.

CHP'den, yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce ile birlikte hareket etme kararı alan 3 milletvekilinin ardından yeni bir istifa daha geldi. Sancar, istifasının sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" paylaşımıyla duyurdu.

https://twitter.com/teomansancarchp/status/1366021935663095808?s=20

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre parti yönetimine de istifasını bir dilekçeyle ileten Sancar, ayrılık kararının yeni bir parti veya oluşum içinde yer alma amacı taşımadığına vurgu yaptı.

CHP kaynakları, Sancar'ın İnce'ye yakın bir isim olmadığını, özel bir nedenle istifa kararı almış olabileceğini ifade ediyor.

CHP Denizli İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu da Sancar'ın partiden istifa ettiğini doğrularken, "İstifa nedenini bilmiyoruz. Durumu değerlendiriyoruz. İlerleyen süreçte bir açıklama yapacağız" dedi.

Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in CHP'den istifasının ardından, Sancar'ın ismi de İnce'nin partisine katılacaklar arasında geçmişti. Sancar, 10 Şubat tarihli Twitter paylaşımında bu yönde çıkan haberlere, "Peki bundan benim haberim niye yok? Deli saçması!" sözleriyle tepki göstermişti.

Sancar'ın istifasıyla CHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 135'e düştü.

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