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CHP Denizli'de Büyükşehir için 1 talip

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, CHP büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları aday adaylıkları için 23 kişi başvuruda bulundu.

CHP Denizli'de Büyükşehir için 1 talip

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, CHP büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları aday adaylıkları için 23 kişi başvuruda bulundu.
CHP'den Denizli'de belediye başkan aday adayı olmak isteyenler dosyalarını teslim etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için sadece yüksek mimar Arif Balkanay başvuru yaptı. Balkanay, geçen yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkan adayı olmuştu. Merkezdeki 2 ilçede ise toplam 4 kişi başvurdu. Denizli merkezde en büyük ilçe olan Pamukkale'de 1, Merkezefendi'de ise 3 kişi başvuruda bulundu. Eğitimci Sabri Yıldız, CHP Merkezefendi İlçe eski Başkanı, esnaf Sedat Demirci ve 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili adayı olan Şeniz Süzek Doğan, Merkezefendi Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuru yaptı. Daha önce milletvekili adayı da olan jeoloji mühendisi Ahmet Divarcı ise Pamukkale Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvuruyu yapan tek isim oldu. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de tekrar görev istedi, başvurusunu yaptı.
CHP'den belediye başkanlığı için ilçelerden aday adaylığı başvurusu yapılanların isimleri şöyle:
Merkezefendi: Sabri Yıldız, Sedat Demirci ve Şeniz Süzek Doğan
Pamukkale: Ahmet Divarcı
Acıpayam: Alim Arslan
Baklan: Sevgi Tuyji
Bekilli: Türkan Keyik, İsmail Karapınar, Zeki Yıkıcı, Mustafa Başkafa
Bozkurt: Birsen Çelik (Mevcut Belediye Başkanı)
Buldan: Hikmet Şenözen
Çal: Ahmet Hakan, Hasan Gündüz
Çardak: Enver Şahinkaya, Veli Oral
Çivril: Ömer Köseoğlu
Güney: Mustafa Urtekin
Honaz: Yüksel Kepenek
Sarayköy: Cengiz Demirci, Osman Yavuz
Serinhisar: Hüseyin Gemi

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CHP Denizli'de Büyükşehir için 1 talipCHP Denizli'de Büyükşehir için 1 talipCHP Denizli'de Büyükşehir için 1 talipCHP Denizli'de Büyükşehir için 1 talip

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