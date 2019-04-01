CHP, Derince'de sonuca itiraz edecek

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, 2 bin oy farkla öndeyken, resmi olmayan yerel seçim sonucunun bir anda değiştiğini ve 1261 oy farkla geride kaldıklarını söyledi. CHP'li Değer, sonuca itiraz edeceklerini açıkladı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, AK Parti'nin adayı Zeki Aygün 40 bin 533 oy, CHP'nin adayı Sertif Gökçe ise 39 bin 272 oy aldı. Derince Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Zeki Aygün kazanırken, CHP İlçe Başkanı Nihat Değer sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu. Seçim irtibat bürolarında kurdukları bilişim ekibinin, sahada olan 30 avukat ve 1500 gönüllü görevliden gelen ıslak imzalı sonuçları sisteme kaydettiğini dile getiren Değer, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı'nda Derince'de 2 bin oy farkla önde olmamıza rağmen sonuçlar bir anda değişerek, 1261 oy farkıyla geride olduğumuz açıklandı. 3 bin 99 geçersiz oy da sonuçlara işlendi; ancak sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz tarafından bildirilen bazı usulsüzlüklerin olduğunu ve bunun da sonuçları etkileyen en önemli faktör olduğu belirlendi. Avukatlarımız, şu anda belirlenen usulsüzlükler doğrultusunda itiraz için çalışmalarını yürütmektedir. CHP Derince İlçe Başkanlığı olarak belirlenen sorunlar sonucunda yasal hakkımızı kullanarak itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. Siyasi mücadele uzun bir mücadeledir. Bunun saatlerle belirlenmeyeceğinin ve günler süreceğinin farkındayız. Bizlere inanan, bizimle birlikte bu yolu yürüyen herkesin umudunun, desteğinin takipçisi olacağız."

