"Derman belediyeciliği yapacağız" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de "Saray belediyeciliği" yapıldığını söyledi.31 Mart yerel seçimleri için sancılı bir aday belirleme süreci yaşayan ana muhalefet partisi CHP, belediye başkan adaylarını ve seçim kampanyasının ayrıntılarını Ankara'da açıkladı. CHP'nin "Bereketli, huzurlu, özgür kentler, Mart'ın sonu bahar, derman belediyeciliği ve Türkiye için halkçı belediyecilik" sloganlarıyla yola çıktığını duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 12 maddelik seçim manifestosunu açıklamadan önce iktidarın ekonomi politikalarını hedef aldı. Kılıçdaroğlu, AKP'nin 17 yıldır merkezi, 25 yıldır da yerel yönetimlerde olduğunu ancak çözüm üretemediğini aksine şikayet ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şikayet ediyorsan, o koltukta ne işin var" diye seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Osmanlı'dan sonra ilk kez "Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edildiğini" öne sürdü. Kılıçdaroğlu, AKP iktidarları döneminde 163 milyar dolar faiz ödendiğini ve bu ödemelerin halkın cebinden çıktığını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Allah bu ülkeyi akılsızlardan ve dolara tapanlardan kurtarsın" derken, Erdoğan'ın domates ve biber fiyatından şikayet etmesini, mermi fiyatlarını gündeme getirmesini de sert eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Sen askeri bu kadar seviyorsan, giyimi kuşamıyla ilgileniyorsan bu kış iki asker donarak öldü. Sen bunlara kıyafet buldun mu? Sen bir kurşunun hesabını yapıyorsan buradan orduya gönderme yapıyorsan sen neden tank palet fabrikasını satıyorsun kardeşim?" diye çıkıştı. Kılıçdaroğlu, kimsenin tank palet fabrikasının satışının özelleştirilmesine inanmadığını, satışın Katar'a olduğunu dile getirdi.

AKP'li belediyelerin halk belediyeciliği değil saray belediyeciliği yaptığını, yandaşlara rant aktarıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, İstanbul'un yarısının açlık sınırın altında yaşadığını, 240 milyar rant alan patronların da verdiği ödemediğini dile getirdi. "Saray belediyeciliğinde halka hesap verilmez, hesap sorulur. Ötekileştirme vardır" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz, rantı halkla bölüşmek istiyoruz. Harcadığımız her kuruşun hesabının halka vermek bizim namus borcumuzdur. Belediyelerimiz şeffaf yönetilecek" dedi. "CHP sloganları kenara bırakıp, Türkiye'ye odaklanmalı" CHP'nin 'derman belediyeciliği' yürütüp yürütmeyeceği hem siyasetçilerin hem de araştırmacıların temel gündemi bugünlerde. Kamuoyu anketleriyle gündeme gelen Metropol Araştırma Şirketi'nin yöneticisi Özer Sencar, CHP'nin ekonomideki 'kötü gidiş'i henüz kendi lehine çeviremediğini söylüyor. "Ekonomideki kötü gidişat henüz AKP seçmeninde kendini yakıcı şekilde hissettirmedi. Onlar zaten gidip de 20 liradan domates alanlar değil. Kriz, kendini orta gelir grubunda hissettirdi" diyen Sencar, CHP'nin ekonomik kriz karşısında doğru isimlerle seçime girip girmediğinin seçim sonrasında tartışma konusu olabileceğine dikkat çekiyor. Sencar'a göre CHP'nin Ankara, Bursa ve Adana'da seçimi kazanması etkili bir sonuç yaratacak ancak AKP, uzun yıllardır MHP'de olan Adana'da MHP adayına destek veriyor.