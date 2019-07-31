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CHP Didim Gençlik Kolları Başkanı, cezaevine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:29 | Son Güncelleme

CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha (27), 7 yıl önce 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan hakkında açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezasının onanmasıyla tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

CHP Didim Gençlik Kolları Başkanı, cezaevine girdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha (27), 7 yıl önce 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan hakkında açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezasının onanmasıyla tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne gönderildi.
CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nı 3 Aralık 2018 tarihinden beri yürüten Süleyman Çulha'ya, 2012 yılında işlediği iddia edilen 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Çulha hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine 29 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Çulha, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Süleyman Çulha, tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

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CHP Didim Gençlik Kolları Başkanı, cezaevine girdiCHP Didim Gençlik Kolları Başkanı, cezaevine girdi

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