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CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 16:37 | Son Güncelleme

CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı yapıldı

CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, danışma kurulu aralık ayı toplantısının JW Marriott Otel'de yapıldığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten kurulun toplantısına, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Onur Öymen, eski milletvekili Oğuz Oyan ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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