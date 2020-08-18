CHP “Doğu’ya da Bahar Gelmeli” Stratejisine Hazırlık Yapıyor

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla yüzde 50+1 oy oranı için “ittifak” kurulması gerektiği yaklaşımını koruyor. CHP parti olarak yeterli oy alamadığı, milletvekili çıkaramadığı doğu illeri ve yurtdışındaki seçim bölgeleri için hazırlık yapmaya başladı. Türkiye gündemindeki “erken seçim” iddiaları, “Cumhur İttifakı” ortakları AKP ve MHP’nin liderleri Erdoğan ve Bahçeli tarafından sık sık reddediliyor. Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için öngörülmüş Kasım 2023 tarihinden öncesine yönelik bir seçim kararı alınmayacağı vurgulanıyor. Erken veya önceden ilan edilmiş ya da tarihinde yapılacak seçime yönelik muhalefet cephesi de hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), gelecek iki yıllık dönem için parti yönetimini belirlediği 37. Olağan Kurultayı’nı geride bıraktıktan sonra seçim sürecine odaklanmaya karar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğini pekiştirdiği kurultayın ardından 24 Haziran 2018’deki seçimlerde, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin çıkışı, parti içinde “bölünmeye yol açmayacaktır” şeklinde değerlendiriliyor. İnce’nin 4 Eylül’de Sivas’ta başlatacağını açıkladığı “Memleket Hareketi”yle nasıl bir kadroyu kamuoyu karşısına çıkaracağının beklenmesi ancak hükümet destekli medyaya da “CHP ile ilgili polemik kapısı açılmaması” yönünde ortak bir görüş söz konusu.

VOA Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, CHP yönetimince, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ve 23 Haziran 2019’daki İstanbul seçimindeki başarının özellikle genel seçimlerde parti oyuna yansıtılabilmesi amaçlanıyor. Bu bakımdan kazanılmış belediyelerde “ayrımsız hizmet” ilkesiyle CHP seçmeni olmayan vatandaşlara da ulaşılması ve iktidar cephesince yürütülen “kutuplaştırma politikasına karşı bütünleştirme” yaklaşılmasıyla hareket edilmesi amaçlanıyor. Bu amacı, Kılıçdaroğlu belediye başkanlıklarıyla ilgili seçim sonrasında verdiği mesajlarla açıklarken, son olarak da “siyasetle değil vatandaşla ilgilenmelisiniz, siyaseti biz yapıyoruz” talimatıyla vurguladı. Böylece CHP, hali hazırda yerel seçim başarısı gösterdiği yerlerde ve özellikle Türkiye’nin batısındaki oyunu, genel seçimler için korumayı ve arttırmayı hedefliyor. Türkiye’nin batısında yerel yönetimler açısından yaklaşımı, CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’na sunulan Parti Meclisi Faaliyet Raporu’nda, Yerel Yönetim Politikaları bölümün de somut olarak ortaya konulmuştu. CHP, 2014 yılında 6 olan büyükşehir belediye sayısını İstanbul, Ankara ve Adana’nın da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir belediyesine, 8 olan il belediyesi sayısını 10 il belediyesine ve 160 olan ilçe belediye sayısını da 181 ilçe belediyesine çıkardı. CHP’li büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde yaşayan nüfus Türkiye’nin, 2014 yılında yüzde 12’si iken bu oran 2019 seçimleri sonrası yüzde 45 oldu. Raporda “CHP kazandığı şehirlerde kutuplaşmayı yıkıyor, seçmenler arasında buzları eritiyor ve muhalifliği karşıtlıktan çıkarıp makul bir eleştirelliğe taşıyor” yaklaşımıyla gelecek genel seçimlerde, bunun oy oranını attırmada kilit rol oynayacağı öngörülüyor.

CHP Türkiye’nin doğusuna kendisini anlatamadı mı? Parti kulislerinde, “Türkiye’nin doğusunda CHP oyunu nasıl arttırmalı?” sorusu gündemde. Bunun için parti yönetimi, geçtiğimiz seçim süreçlerinde milletvekili çıkarılmamış olduğu doğu illerine CHP’yi anlatma görüşünde. Parti yönetimi, oy oranlarını değiştirmedeki kilit açıcı anahtarını “CHP’nin Türkiye’nin sosyo-ekonomik sorunlarını nasıl çözümler üretebileceğini ve bunun bir parçası olarak Kürt sorununa çözüm yaklaşımını doğudaki vatandaşlara anlatmak” olarak görüyor. Stratejideki temel nokta, “CHP’nin yeni söylemler geliştirmesi değil kucaklayıcı, yapıcı siyaset anlayışını oradaki seçmenlere yeterince anlatabilmesi” olarak özetleniyor. “Eğer CHP kendisini anlatmakta başarılı olursa, seçmenlere yeterince mesajlarını ulaştırabilirse bunun gelecek seçim sonuçlarına etki edebileceği” görüşü öne çıkıyor. Bu strateji, “Doğudaki seçmen için öncelikli sorunlar, bugünkü ekonomik tabloda, sorunlar batıdaki seçmenlerden farklı değil” verisine dayanıyor. Diğer siyasi partiler gibi seçmen nabzını saha araştırmalarıyla izleyen CHP yönetimi, genç seçmenler başta olmak üzere doğu illerinde de gelir kaybı, işsizlik, gelecek kaygısı gibi ekonomik sıkıntıların öncelikle iktidarca çözülmesi gerektiği beklentisi olduğu tespitinde bulunuluyor.

CHP’nin geçtiğimiz dönemde AKP Hükümeti’ni asgari ücreti arttırma gibi hamlelerde bulunmak zorunda bırakmasıyla, ekonomik planlaması bulunduğunu kaydeden parti yönetimi, “CHP’nin şimdi batıda yerel yönetimlerce sağlanmakta olan hizmeti gelecekte iktidar olunduğunda doğu illerine taşıyabilme olanağı elde edebileceği” düşüncesini doğudaki seçmenlere anlatmayı istiyor. Doğuda CHP’nin seçmen tercihlerinde ilk iki sırada yer alamaması dolayısıyla AKP ile HDP’nin gerisinde kalmasından rahatsızlık duyan parti yönetimi, gelecek seçimlerde Türkiye’nin doğusunda başarı sıralamasını değiştirerek, milletvekili sayısını da arttırmayı hedefliyor. “Avrupa, Avustralya ve ABD’de seçmen potansiyeli sandığa nasıl yansıtılacak?” CHP’nin Türkiye’nin doğusunun yanı sıra potansiyeli ve seçmen tabanı mevcut olduğu halde seçim sonuçlarına yansımadığı düşüncesinde olduğu yerlerse yurt dışı seçim bölgeleri olarak ifade ediliyor. CHP yönetimi, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle yüz yüze görüşmelere uzunca zamandır ara verilmiş olan yurt dışı seçim bölgelerine de eğilmeyi planlıyor. Salgın koşulları da dikkate alınarak yurt dışında parti yöneticileri katılımıyla oradaki seçmenlerle buluşmalar gerçekleştirilmesi gündemde.