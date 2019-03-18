"CHP dönemi, çöp, çamur, çukur olarak tarihe geçti"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler Kars'ımız, bu ülke hiç bahar gördü mü, görmedi. Biz bunların belediyecilik kariyerini, karnesini de biliyoruz, ikisi de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a gelen Kurum, havalimanında Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılınç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Kurum, havalimanında AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla da bir süre görüştükten sonra, beraberindekilerle kent merkezindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Kurum, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Kars'ın bölgenin turizm, tarım ve istihdam anlamında en önemli şehirlerinden olduğunu ifade eden Kurum, "Bugüne kadar zaten bakanlarımız, milletvekillerimiz yapılması gereken her hizmeti yapmaya gayret gösterdiler. AK Parti iktidarları döneminde Kars'a 11 milyar liralık yatırım yapıldı. Bunlardan 2 milyarını da bakanlık olarak biz yaptık. Yatırımlar aynı kararlılıkla hızla devam ediyor." dedi.