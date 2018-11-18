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CHP Edirne Milletvekili Bircan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, geçtiğimiz 30 Temmuz'da parti çalışması için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdi.

CUMHURİYET Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, geçtiğimiz 30 Temmuz'da parti çalışması için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdi. Bircan, önce Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyin iç kanaması geçirdiği tespit edilen Bircan, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım tedavisine devam edilmek üzere hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bircan, sabah saatlerine doğru hayatını kaybetti.

Erdin Bircan'ın oğlu Eren Bircan, sosyal medya hesabından, "4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize hergün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın, son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacaktır. Saat ve yeri daha sonra bildireceğiz" dedi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü Üyesidir. 25 ve 26. Dönemde Edirne Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber:Kaan ULU/ANKARA,(DHA)

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