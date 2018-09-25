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CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 08:12 | Son Güncelleme

Bir süredir hastanede tedavi gören CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti. 24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 58 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Edirne Milletvekili Bircan, partisinin olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında gittiğini Iğdır’da 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü beyin kanaması geçirmiş, Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İbni Sina Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Erdin Bircan, 1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de doğdu.
İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı.
Politika Gazetesi'nde çalıştı.

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1980’li yıllarda özel sektörde yöneticilikler yaptı.
Ticari hayatına 1988’de Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi.

Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı.
Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı.

10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı.
Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır.

Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı.

2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı.
Erdin Bircan evli ve iki çocuk, iki torun sahibidir

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Anahtar Kelimeler:
erdin bircan CHP Milletvekili Edirne

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
chp de milletvekilleri ölesiye kadar koltuklarını bırakmıyorlar zaten. ne zaman öldüler koltuk boşalıyor.
sarsıldık şimdi tüh!!!
allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin.
cennet mekan olsum allah rahmet eylesin
BU DÜNYA ZERRE KADAR ÜZÜLMEYE, KARAMSARLIĞA, NEFRETE, KİNE , HIRSA DEĞMEZ. BİRİNİN KALBİNİ KIRMAYA, ÜZMEYE ÜZÜLMEYE DEĞMEZ, MAL ZENGİNLİK VE SERVET İÇİN HIRS YAPMAK İSE DÜPEDÜZ APTALLIKTIR. DÜNYA BOŞ.. İNSAN GİBİ YAŞAMALIYIZ, KİMSENİN AHINI ALMADAN KİMSEYİ ÜZMEDEN, KENDİMİZİ DE ÜZMEMELİYİZ.. HEPİMİZİN GİDECEĞİ YER 2 M2 LİK ÇUKUR.. BAŞKA SEÇENEK YOK..ALLAH RAHMET ETSİN..
Allah rahmet eylesin
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