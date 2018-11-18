CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın vefatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İbni Sina Hastanesinde vefat eden Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu saat 13.00'te hastaneye gelerek Bircan'ın ailesine taziyelerini iletecek.

Bu arada CHP'li Muharrem İnce, İbni Sina Hastanesi'nde Bircan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bircan'ın oğulları Erdem ve Eren Bircan'a başsağlığı dileyen İnce, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

İnce, "Değerli yol arkadaşımızı, mücadele arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüz. Hep bekledik, bir umut dedik, inşallah kurtulacak dedik ama başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağ olsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Bircan'ın cenazesi yarın Edirne Selimiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Hasköy'de toprağa verilecek.

