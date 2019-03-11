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CHP Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan için ihraç talebi

SEÇİM HABERLERİ  | 11.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

CHP yönetimi Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan için ihraç talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'nin seçim bürosunun açılışında, Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve diğer partililerin kendi aralarında yaptığı konuşma sırasında mikrofon açık kalmış ve Arslan'ın, "Bizim oy Kürdistan'a" diyen müteahhide "Hee bize verecek demektir" sözleri tepki çekmişti.


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CHP edremit belediye başkan adayı

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