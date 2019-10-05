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CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darp edildiği iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2019 00:30 | Son Güncelleme

Aydın'da evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce darp edildiği iddia edilen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Efeler CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mersin, 112 Acil Servis ekiplerince, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'in, hastanenin acil servisindeki tedavisi sürüyor.

SALDIRININ PLANLI OLDUĞU İDDİASI

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Çankır, saldırının planlı yapıldığını ileri sürdü.

Yazılı açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise saldırıyı kınadığını kaydetti.

Polis ekiplerinin, şüphelileri arama çalışması sürüyor.

(AA)

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CHP efeler Aydın polat bora mersin darp

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