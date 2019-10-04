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CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 21:22 | Son Güncelleme

Evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce darbedildiği iddia edilen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, hastanede tedavi altına alındı

Aydın'da darbedildiği iddia edilen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Efeler CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mersin, 112 Acil Servis ekiplerince, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in, hastanenin acil servisindeki tedavisi sürüyor.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Çankır, saldırının planlı yapıldığını ileri sürdü.

Yazılı açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise saldırıyı kınadığını kaydetti.

Polis ekiplerinin, şüphelileri arama çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP efeler ilçe başkanı polat bora mersin

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