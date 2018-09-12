CHP 'Ekonomi masası' heyeti Gaziantep'te

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluşan 'Ekonomi masası' heyeti, parti üyeleriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya milletvekilleri Selin Sayek Böke, Ali Haydar Hakverdi, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Hayri Sucu meclis üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda Türkiye'nin güzel yarınlara kavuşmasını istediklerini dile getiren milletvekili Böke, Türkiye hem istihdam sağlayan, hem üreten, ürettiğiyle zenginleşen ve zenginliğini halkça paylaşan yarınlara kavuşabilir. Bu gün ekonomik durgunluğu, işsizliği enflasyon canavarını konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Çözümlerimizi ise hem siyaseten, hem ekonomik olarak önereceğiz dedi. Böke, toplantının ardından milletvekilleri ve parti üyeleriyle beraber kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, kentteki gelişmeler hakkında bilgi aldı.
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!
Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum