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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 16:38 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ülkenin demokratik kurallarıyla, demokrasisiyle, Anayasasıyla, hukukuyla, insanların vatandaşlık hakkıyla hiç kimse oynamadan, özgürlükler içerisinde Anayasal temeller üzerinde, eşit yurttaşlık temelinde herkesin Anayasal düzene saygı duyması konusunda Kenan Evren örneği Türkiye için güzel bir örnektir” dedi.CHP’li Erol, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ülkenin demokratik kurallarıyla, demokrasisiyle, Anayasasıyla, hukukuyla, insanların vatandaşlık hakkıyla hiç kimse oynamadan, özgürlükler içerisinde Anayasal temeller üzerinde, eşit yurttaşlık temelinde herkesin Anayasal düzene saygı duyması konusunda Kenan Evren örneği Türkiye için güzel bir örnektir” dedi.
CHP’li Erol, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Erol, 12 Eylül’den herkesin olumsuz şekilde etkilendiğini söyleyerek, 12 Eylül’ün Türkiye’de isimlerinin silinmediğini belirtti. Erol, “12 Eylül günü bir kanun teklifi verdik, 21Kasım günü Meclis Genel Kurulu’nda verdiğimiz araştırma önergesi Kenan Evren’in adının 1980 darbeci general ve Milli Komite Başkanı olan Kenan Evren’in isminin kamu kuruluşları, caddeler, parklar, meydanlar, kışlalardan silinmesi imle ilgili araştırma önergesi vermiştik. Parlamento tarihimizde ilk defa bir önerge ile ilgili bütün siyasi parti grupları, gruplar adına konuşma yapan konuşmacılar aynı düşünce üzerinde hem fikir oldular ve ‘Evet Kenan Evren’in adı darbeci generalin, darbeci kültürün Türkiye’de izlerinin silinmesi, bu isimlerin yaşatılmaması için ortak düşünceye varıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız bütün belediyelerimize genelge yayınlayarak, Kenan Evren’in adının CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde, meydanlarda, sokaklarda değiştirilmesi ile ilgili genelge yayınladı” ifadelerini kullandı.
Ankara’nın Evren ilçesinin ismine atıf yapan Erol, “Bugüne kadar Evren ilçesinin adının değişikliği ile ilgili kanun teklifi verilmemiş. Türkiye’nin başkenti Ankara’nın ilçesi Evren adının değişmesi ile ilgili hem AK Parti hem CHP grubu milletvekilleri önerge verdiler. Kenan Evren devlet töreni ile gömülmeseydi, cenazesini taşıyacak dört tane sivil yoktu. Bu herkese ders olsun. Ülkenin demokratik kurallarıyla, demokrasisiyle, Anayasasıyla, hukukuyla, insanların vatandaşlık hakkıyla hiç kimse oynamadan, özgürlükler içerisinde Anayasal temeller üzerinde, eşit yurttaşlık temelinde herkesin Anayasal düzene saygı duyması konusunda Kenan Evren örneği Türkiye için güzel bir örnektir” değerlendirmesini yaptı.

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