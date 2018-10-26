CHP Emek Büroları'ndan çalışanlarla ilgili rapor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinatörlüğündeki CHP Emek Büroları tarafından hazırlanan raporda, işçi intiharları sayısında ciddi artış olduğu belirtilerek, önlem alınması gerektiğine işaret edildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Ağbaba idaresindeki CHP Emek Büroları'nın, çalışırken intihar eden işçilerle ilgili bir rapor hazırlandığı kaydedildi.

Raporla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 2013'te 15 olan işçi intiharları sayısının geçen yıl 89'a çıktığını belirterek, "Hızla artan intihar sayısı emek dünyasının içinde bulunduğu durumun özetidir." ifadelerini kullandı.

"Borçlarını ödeyemeyen, yoğun iş temposu altında ezilen, işsiz kalma kaygısıyla yaşayan emekçilerin intihara sürüklendiklerini" savunan Ağbaba, "İntiharlar sadece mavi yakalılarda değil beyaz yakalılarda da hızla artıyor. Sadece 2017 yılında 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanının intihar ederek yaşamına son vermesi bunun kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.