CHP Emek Büroları'ndan çalışanlarla ilgili rapor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinatörlüğündeki CHP Emek Büroları tarafından hazırlanan raporda, işçi intiharları sayısında ciddi artış olduğu belirtilerek, önlem alınması gerektiğine işaret edildi.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Ağbaba idaresindeki CHP Emek Büroları'nın, çalışırken intihar eden işçilerle ilgili bir rapor hazırlandığı kaydedildi.
Raporla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 2013'te 15 olan işçi intiharları sayısının geçen yıl 89'a çıktığını belirterek, "Hızla artan intihar sayısı emek dünyasının içinde bulunduğu durumun özetidir." ifadelerini kullandı.
"Borçlarını ödeyemeyen, yoğun iş temposu altında ezilen, işsiz kalma kaygısıyla yaşayan emekçilerin intihara sürüklendiklerini" savunan Ağbaba, "İntiharlar sadece mavi yakalılarda değil beyaz yakalılarda da hızla artıyor. Sadece 2017 yılında 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanının intihar ederek yaşamına son vermesi bunun kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Japonya’da işçi intiharlarının iş kazaları kapsamına alındığını vurgulayan Ağbaba, benzer uygulamanın Türkiye’de hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.
Ağbaba, şu önerilerde bulundu:
"İş yerlerinde yaşanan mobbing uygulamalarına karşı önlemler arttırılmalı, her türlü güvencesiz ve kuralsız çalıştırma ilişkilerinin önüne geçilmelidir. İş yerlerinde mobbing uygulamasına karşı önlemlerin ve cezai yaptırımların arttırılması gerekmektedir. Ülkemizde genç işsizlik oranı yüzde 20’ler seviyesinde, oldukça yüksek bir düzeyde yer almaktadır. Bunun için eğitimli veya herhangi bir eğitim olanağından yararlanamamış genç nüfusun istihdamına yönelik acil eylem planları devreye sokulmalıdır. İşçilerin ve çalışanların ücretleri ülkemizde yüksek enflasyon oranları göz önüne alınarak insanca yaşanabilir bir seviyeye getirilmeli, çalışanların geçim sıkıntısı çekmesinin önüne geçilmelidir."
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