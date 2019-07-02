"CHP emekçinin en büyük düşmanı haline geldi"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP tarafından yerel seçimlerden hemen sonra sayısı binlere varan haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde işten çıkarılan emekçiler olduğunu belirterek, "Bugüne kadar emeği ve emekçiyi dilinden düşürmeyen CHP, karşılaştığımız tabloda emekçinin en büyük düşmanı haline geldi." dedi.

Kırkpınar, Meclis'te beraberindeki İzmir'in Kemalpaşa Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle basın toplantısı düzenledi.

CHP'li adayların, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde emekçilere "işten çıkarılmayacakları" sözü verdiklerine dikkati çeken Kırkpınar, "Ne yazık ki seçimlerden hemen sonra CHP tarafından sayısı binlere varan haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde işten çıkarılan emekçilerimiz var. Çeşitli il ve ilçelerinden parlamentoya gelen işçiler seslerini duyurmaya çalışıyorlar ancak bu seslerine muhalefet partisinden herhangi bir karşılık bulamıyorlar." diye konuştu.

AK Parti olarak emekçilerin, işlerine iade edilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, göstermeye devam edeceklerini belirten Kırkpınar, "Bugüne kadar emeği ve emekçiyi dilinden düşürmeyen CHP, karşılaştığımız tabloda emekçinin en büyük düşmanı haline geldi." dedi.