CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen "Sosyal Güvenlik Sistemi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Çalıştayı" sona erdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların, emek örgütü temsilcilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'de yürürlükte olan sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi, emekli aylıkları, emeklilikte yaşa takılma ve emeklilerin sorunları tartışıldı.

Toplantı sonrası çalıştaya ilişkin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun siyasal iktidar tarafından "38 yaşında emekliliğe", "maliyete" ve "sosyal güvenlik sisteminin altından kalkamayacağı bir yüke" indirgendiği kaydedilen bildirgede, şunlar ifade edildi:

"Emeklilikte yaşa takılma sorununa çözüm üretilmelidir. Çalışma yaşamına girdiğinde 20-25 yıl sigortalılık süresini ve gerekli prim gün sayısını doldurduğunda emekliliğe hak kazanacağını düşünen milyonlarca yurttaş, bir anda yaş koşulu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu, özü itibarıyla bir hak gasbıdır. Emeklilikte yaşa takılanlara, makul ve adilane bir çözüm üretilmesi gerekmektedir. Yaşa takılanlar için emeklilik yaşının düşürülmesi yoluyla yurttaşlarımıza emeklilik haklarının sosyal güvenlik sistemini zora sokmaksızın iade edilmesi mümkündür. Emeklilik koşulları tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmelidir. 1999 yılında yapılan değişiklikle emeklilik yaşı önce 58-60'a, 2006 yılında yapılan değişiklikle de kademeli olarak 65'e yükseltilmiş, emeklilik için gereken prim gün sayıları artırılmıştır. Emeklilik yaşının kademeli artışına derhal son verilmeli; emeklilik yaşı, tüm yurttaşlar için ülke gerçeklerine uygun bir seviyeye çekilmelidir."