CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen partisinden istifa etti

CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen’in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen’in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği açıklandı. Sağlık sorunları dolayısıyla görevinden istifa eden Fevzi Şen’in yerine, Kütahya CHP İl Başkanlığı tarafından Emet Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Musa İnci’nin CHP Emet İlçe Başkanlığı görevine atandığı bildirildi.

