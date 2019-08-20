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CHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 19:14 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın da aday olduğu CHP ilçe kongresinin iptal edilmesinin ardından parti üyeleri arasında tartışma çıktı.

CHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın da aday olduğu CHP ilçe kongresinin iptal edilmesinin ardından parti üyeleri arasında tartışma çıktı.
CHP Ereğli Başkanı Sevdekar Aras ve yönetimi, geçen Temmuz ayında, parti genel merkezince görevden alınıp yerine kayyum atandı. Göreve atanan İsmail Fota ve yönetim kuruluyla 20 Ağustos'ta kongre kararı alındı. İlçe başkanlığına, Ereğli Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın aday olması tepkilere neden oldu. Bugün gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ilçe kongresi de CHP Genel Merkezi'nce iptal edildi. CHP İl Başkanı Hakkı Güney, bugün partisinin ilçe binasında basın açıklaması düzenledi. İptal kararının parti genel merkezlerince alındığını hatırlatan Güney, "Merkez Yürütme Kurulu kararını verdi, şimdi verecekleri ikinci kararı bekleyeceğiz. CHP genel başkanımızın belediyeler ile ilgili aldığı karar vardır. Tebligatlarla da bu kararlar yerine getiriliyor. Bütün belediye başkanlarımız da buna uyuyor. Başka şehirlerde de iptale giden yerlerimiz var. Parti içinde akraba ilişkileri ile ilgili bir açıklama henüz, öyle bir kararı yok. Herkesin bir demokratik hakkı vardır, bunun saygınlığını ortaya koymamız lazım. Aday olacak kişiye aday olamazsınız diyemezsiniz. Genel merkez bize kararı bildirecek biz de bu karar doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Basın açıklaması sırasında parti üyelerinden bazıları, kayyum olarak atanan başkan İsmail Fota ile il başkanı Hakkı Güney'e tepki gösterdi. İstifa çağrısı yapan üyelerden Mustafa Karadeniz, yaşanan olayın sorumlusunun il yönetimi olduğunu ileri sürerek, "Bazı yöneticiler partiyi kendi tüzüklerine göre yönetiyorlar, parti tüzüğüne göre değil. Parti tüzüğünü okumalarını tavsiye ediyorum" dedi. Bu sırada İsmail Fota ile partili Ahmet Kurubacak arasında da sözlü tartışma çıktı. Tartışmayı diğer partililer sonlandırdı.

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CHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktıCHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktıCHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktıCHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktı

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