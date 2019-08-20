CHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın da aday olduğu CHP ilçe kongresinin iptal edilmesinin ardından parti üyeleri arasında tartışma çıktı.

CHP Ereğli Başkanı Sevdekar Aras ve yönetimi, geçen Temmuz ayında, parti genel merkezince görevden alınıp yerine kayyum atandı. Göreve atanan İsmail Fota ve yönetim kuruluyla 20 Ağustos'ta kongre kararı alındı. İlçe başkanlığına, Ereğli Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın aday olması tepkilere neden oldu. Bugün gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ilçe kongresi de CHP Genel Merkezi'nce iptal edildi. CHP İl Başkanı Hakkı Güney, bugün partisinin ilçe binasında basın açıklaması düzenledi. İptal kararının parti genel merkezlerince alındığını hatırlatan Güney, "Merkez Yürütme Kurulu kararını verdi, şimdi verecekleri ikinci kararı bekleyeceğiz. CHP genel başkanımızın belediyeler ile ilgili aldığı karar vardır. Tebligatlarla da bu kararlar yerine getiriliyor. Bütün belediye başkanlarımız da buna uyuyor. Başka şehirlerde de iptale giden yerlerimiz var. Parti içinde akraba ilişkileri ile ilgili bir açıklama henüz, öyle bir kararı yok. Herkesin bir demokratik hakkı vardır, bunun saygınlığını ortaya koymamız lazım. Aday olacak kişiye aday olamazsınız diyemezsiniz. Genel merkez bize kararı bildirecek biz de bu karar doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.