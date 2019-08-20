HABER

CHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın da aday olduğu CHP ilçe kongresinin iptal edilmesinin ardından parti üyeleri arasında tartışma çıktı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın da aday olduğu CHP ilçe kongresinin iptal edilmesinin ardından parti üyeleri arasında tartışma çıktı.

CHP Ereğli Başkanı Sevdekar Aras ve yönetimi, geçen Temmuz ayında, parti genel merkezince görevden alınıp yerine kayyum atandı. Göreve atanan İsmail Fota ve yönetim kuruluyla 20 Ağustos'ta kongre kararı alındı. İlçe başkanlığına, Ereğli Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın aday olması tepkilere neden oldu. Bugün gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ilçe kongresi de CHP Genel Merkezi'nce iptal edildi. CHP İl Başkanı Hakkı Güney, bugün partisinin ilçe binasında basın açıklaması düzenledi. İptal kararının parti genel merkezlerince alındığını hatırlatan Güney, "Merkez Yürütme Kurulu kararını verdi, şimdi verecekleri ikinci kararı bekleyeceğiz. CHP genel başkanımızın belediyeler ile ilgili aldığı karar vardır. Tebligatlarla da bu kararlar yerine getiriliyor. Bütün belediye başkanlarımız da buna uyuyor. Başka şehirlerde de iptale giden yerlerimiz var. Parti içinde akraba ilişkileri ile ilgili bir açıklama henüz, öyle bir kararı yok. Herkesin bir demokratik hakkı vardır, bunun saygınlığını ortaya koymamız lazım. Aday olacak kişiye aday olamazsınız diyemezsiniz. Genel merkez bize kararı bildirecek biz de bu karar doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Basın açıklaması sırasında parti üyelerinden bazıları, kayyum olarak atanan başkan İsmail Fota ile il başkanı Hakkı Güney'e tepki gösterdi. İstifa çağrısı yapan üyelerden Mustafa Karadeniz, yaşanan olayın sorumlusunun il yönetimi olduğunu ileri sürerek, "Bazı yöneticiler partiyi kendi tüzüklerine göre yönetiyorlar, parti tüzüğüne göre değil. Parti tüzüğünü okumalarını tavsiye ediyorum" dedi. Bu sırada İsmail Fota ile partili Ahmet Kurubacak arasında da sözlü tartışma çıktı. Tartışmayı diğer partililer sonlandırdı.

PARTNERTeşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'Teşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'
GÜNCELLEME - Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandıGÜNCELLEME - Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı
Ankara'da korkutan deprem!Ankara'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.