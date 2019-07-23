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CHP Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine kayyum atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 20:23 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Kdz.

CHP Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine kayyum atandı

Cumhuriyet Halk Partisi Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine genel merkezin kararıyla kayyum atandı.
CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Sevdekar Aras ve yönetimi dün akşam genel merkezin kararı ile görevden alınarak yerine kayyum atandı. Görevini bu gün ilçe başkanlığına bir ay süreyle kayyum olarak atanan Fikret Fota’ya devreden Sevdekar Aras, yönetim kurulu üyelerinin bilerek yönetim kurulu toplantılarına gelmemesi ve yönetimin toplanamaması nedeniyle böyle bir kararın alındığını ifade etti. Mart ayında yapılan seçimlerde büyük bir başarı elde ederek Kdz. Ereğli Belediyesini yeniden kazandıklarını belirten Aras, ileri ki günlerde görevden alınmayla ilgili daha geniş bir değerlendirme yapacağını ifade etti. Görevden alınan Aras 20 Ağustos 2019 tarihinde yapılması planlanan ilçe başkanlığı kongresinde yeni bir ekiple yönetime tekrar aday olacağını da açıkladı.
Partililerin katıldığı bir toplantı ile görevi devralan İsmail Fota ise Aras’ın başarılı bir ilçe başkanlığı geçirdiğini belirterek, önümüzdeki 1 aylık süreçte belde teşkilatlarında da değişime gidileceğinin mesajını verdi.

CHP Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine kayyum atandı

CHP Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine kayyum atandı

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