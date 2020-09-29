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CHP eski ilçe başkanının katil zanlısı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yangın alanında cesedi bulunan eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı ve işadamı Hasan Haluk Yalçın’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru, adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yangın alanında cesedi bulunan eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı ve işadamı Hasan Haluk Yalçın’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkartılırken, tişörtüyle yüzünü ve başını kapattığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda dün sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cesedi üzerinde kimliğe rastlanılmadı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, Yalçın’ın en son görüldüğü kişi olan, 4 yıl önce emekli olan polis memuru H.B.’yi gözaltına aldı. H.B., ilk ifadesinde Haluk Yalçın’ı kolundan silahıyla yaraladığını ve darp ederek öldürdüğünü söyledi. H.B., alkollü olduğunu ve yangını kendisinin çıkarmadığını ileri sürdü. H.B., Yalçın’la 30 bin liralık alacak verecek davası olduğunu ve bu nedenle aralarında kavga çıktığını da iddia etti.
Tişörtüyle yüzünü ve başını kapatan şüpheli araca bindirilerek, adliyeye sevk edildi.

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