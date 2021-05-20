CHP, eski Ticaret Bakanı Pekcan hakkında Meclis soruşturma komisyonu kurulmasını istedi

Meclis soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin hazırlanan önergenin gerekçesinde, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hakkında ileri sürülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayla da kısmen doğrulanan çok sayıda iddia üzerine, 21 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Pekcan hakkındaki iddialara yer verilen önergenin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:



"Ortaya çıkan ve yalanlanmayan, aksine resmi olarak kısmen doğrulanan ve Bakanın görevden alınmasına yol açan bu iddialar bir arada değerlendirildiğinde, hakkında Meclis soruşturması açılmasını istediğimiz eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın görev ve nüfuzunu, kendisinin ortağı, eşinin ise ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir firmayı kayırmak için kötüye kullandığı ortaya çıkmaktadır. Ruhsar Pekcan'ın görev ve yetkilerini, ortağı olduğu firmaya ayrıcalık sağlamak, rakiplerine üstünlük kurmasını kolaylaştırmak ve haksız kazanç sağlamak amacıyla kullandığını ve görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, sektördeki diğer kişilerin mağduriyetine ve kamunun zarar etmesine yol açtığını göstermektedir.

Anayasamız, bakanlar hakkında soruşturma görevini TBMM'ye vermiştir. TBMM, bu görevinden kaçınamaz. Anayasa ve İçtüzüğe göre eski Ticaret Bakanı Pekcan hakkında bir Meclis soruşturması açılması, iddiaların kurulacak bir Meclis Soruşturma Komisyonu aracılığıyla soruşturulmasını arz ederiz." (AA)

