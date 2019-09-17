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CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir il yönetimine, 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere mahkeme kararıyla kayyum atandı.

CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde partinin iki eski yöneticisinin açtığı davanın üçüncü duruşmasına, davacı eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı.

Davalı tarafın avukatı, parti tüzüğünün 24/6 maddesi gereğince seçime 6 ay kala atanan yönetim geçici olmadığından, olağan kongreye kadar devam etmesi gerektiğini söyledi. Avukat, il yönetimine kayyum atamasının gerçekleştirilmemesi gerektiğini savundu.

Davacı taraf avukatı ise 2007'de İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde CHP'nin İzmir Konak ilçe yönetimine kayyum atanmasını örnek gösterdi.

Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi.

Eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ve Butay Erdoğan, il yönetiminin hukuksuz bir biçimde görev başında olduğu iddiasıyla, kayyum atanması talebi ile mahkemeye başvurmuştu.

(AA)

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