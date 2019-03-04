CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Basın özgürlüğünde geriye gidiş önlenemiyor, adaletsizlik durdurulamıyor." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, basın ve ifade özgürlüğündeki geriye gidiş ve gazetecilerin yargılamalarındaki adaletsizliğin şubat ayında hız kazandığını savundu.

Gazetecilerin, yerel seçime giderken yine haberleri nedeniyle suçlandığını ve yargılandığını söyleyen Çakırözer, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre, Türkiye'de şu anda 135 gazeteci ve medya çalışanının tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğunu belirtti.

Çakırözer, şubat ayında 36 gazeteci, yazar ve gazete yöneticisi hakkında hapis cezalarının istendiği yargılamaların devam ettiğini, 4 gazetecinin toplamda 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını dile getirdi.

12 gazete yöneticisi ve yazarı hakkında yerel mahkeme tarafından verilen toplam 57 yıl hapis cezasının, temyiz makamı tarafından onandığına dikkati çeken Çakırözer, böylece 7 gazeteci hakkında verilen toplamda 25 yıla yakın hapis cezasının kesinleştiğini ifade etti.