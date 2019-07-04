CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, acil bir ihtiyacın sürekli ertelendiğini belirterek, "Bir daha Balyoz, Ergenekon gibi kumpasların kurulmaması için yargıda reforma ihtiyaç var." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'li yetkililerin, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladığını ancak konuya ilişkin kanun teklifinin Meclise bir türlü sunulmadığını söyledi.

Acil bir ihtiyacın sürekli ertelendiğini savunan Çakırözer, "Hayatımızdaki en önemli konu özgürlüğümüzdür. Geciktiğimiz her an Türkiye'de binlerce insanın özgürlüklerinden çalınıyor." ifadesini kullandı.

İktidarın beğenmediği her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını, LGBT yürüyüşleri ve işçilerin protestolarının engellendiğini öne süren Çakırözer, "Üniversite öğrencileri, mezuniyet törenlerinde 'pankart açmasınlar' diye gözaltına alınıyor. Ülkemizin tüm bu ayıplardan kurtulması için yargıda reforma acil ihtiyaç var. Bir daha Balyoz, Ergenekon gibi kumpasların kurulmaması için yargıda reforma ihtiyaç var." diye konuştu.