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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

"Bir daha Balyoz, Ergenekon gibi kumpasların kurulmaması için yargıda reforma ihtiyaç var"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, acil bir ihtiyacın sürekli ertelendiğini belirterek, "Bir daha Balyoz, Ergenekon gibi kumpasların kurulmaması için yargıda reforma ihtiyaç var." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'li yetkililerin, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladığını ancak konuya ilişkin kanun teklifinin Meclise bir türlü sunulmadığını söyledi.

Acil bir ihtiyacın sürekli ertelendiğini savunan Çakırözer, "Hayatımızdaki en önemli konu özgürlüğümüzdür. Geciktiğimiz her an Türkiye'de binlerce insanın özgürlüklerinden çalınıyor." ifadesini kullandı.

İktidarın beğenmediği her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını, LGBT yürüyüşleri ve işçilerin protestolarının engellendiğini öne süren Çakırözer, "Üniversite öğrencileri, mezuniyet törenlerinde 'pankart açmasınlar' diye gözaltına alınıyor. Ülkemizin tüm bu ayıplardan kurtulması için yargıda reforma acil ihtiyaç var. Bir daha Balyoz, Ergenekon gibi kumpasların kurulmaması için yargıda reforma ihtiyaç var." diye konuştu.

Yargı reformunda yer almasını istediği düzenlemelere ilişkin önerilerini de paylaşan Çakırözer, şöyle devam etti:

"Türkiye'de terör tanımı artık yoruma kapatılmalıdır. Çünkü gazeteciler, yazarlar yalnızca düşüncelerini dile getirdikleri için terörle bağlantılı olmakla suçlanıyorlar. Hem Terörle Mücadele Kanunu hem de Türk Ceza Kanunu'ndaki terör tanımı bu keyfi suçlamaya olanak tanıyor. Neyin terör faaliyeti olduğuna ilişkin sınırlar belirsiz. Bu yöndeki uluslararası standartlara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına mutlak surette uyulması gerekiyor."

Çakırözer, düzenlemeyle eleştirilerin, farklı görüşlerin terör suçu kapsamından çıkarılmasını, AİHM ve AYM'nin özgürlükler lehindeki kararlarının, bireysel başvuru kapsamından çıkarılarak içtihat olarak değerlendirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanına hakaret davalarına da değinen Çakırözer, "Hakaret suçunu düzenleyen TCK maddelerinin de tamamının ağır ceza alanından çıkarılıp özel hukukla ilişkilendirilmesi, böylece özgürlüğü bağlayıcı cezaların yurttaşlarımıza verilmesinin önüne geçilmesi yargı reformunda önceliktir." dedi.

Bu reformun gerçek bir reform olabilmesi için kovuşturma aşamasındaki tutukluluk süresinin en fazla 6 ayla sınırlandırılması gerektiğini belirten Çakırözer, böylece ifade özgürlüğü yargılamalarının en büyük yarası haline gelen uzun tutukluluk sorununun aşılabileceğini kaydetti.

Çakırözer, yargı reformunda insan haklarına uygun, ifade ve haberleşme özgürlüğüne saygılı bir internet düzenlemesinin olmasını istedi.

İcra ilanlarının yayımlanması zorunluluğunun ortadan kaldırılması durumunda zaten zor durumdaki gazetelerin tam anlamıyla çökeceğini dile getiren Çakırözer, icra ilanlarının yayınlanması zorunluluğunun kaldırılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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