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CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sami Akçiçek’ten açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 02:07 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 yönetici, ilçe binasına gelen kişilerce darp edilmesi olayı ile ilgili Eyüpsultan İlçe Polis Merkezine gelerek şikayette bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 yönetici, ilçe binasına gelen kişilerce darp edilmesi olayı ile ilgili Eyüpsultan İlçe Polis Merkezine gelerek şikayette bulundu. Karakol çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Sinan Akçiçek, “Şahsımıza değil partimize yönelik bir saldırıdır” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Sami Akçiçek ve beraberindeki heyet Eyüpsultan İlçe Polis Merkezine gelerek şikayet başvurusunda bulundu. Akçiçek ve beraberindekiler karakol çıkışı gerçekleşen olay ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Akçiçek, “Olay ilçe başkanlığında yönetim kurulumuzda ve örgütümüzle olan bir kavga değil, bir saldırıdır. Saldırıyı yapan şahıs da partimizden aday adaylığı başvurusu yapmış, anlaşamadığı için de bu çirkin olayı azmettirmiştir. Şahsımıza değil partimize yönelik bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli şikayetlerimizi karakola verdik. Yaralanan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla birlikte darp raporlarını aldık. Bu olay artık adli bir olay, adliyede devam edecektir” açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Sami Akçiçek ve beraberindeki heyet daha sonra buradan ayrıldı.
Olaya karıştığı belirtilen şüphelilerden Mehmet Sena Atmaca, üzerinde ruhsatlı silahıyla olay yerine yakın noktada gözaltına alınarak Eyüpsultan Polis Merkezi’ne götürülmüştü. Atmaca’nın burada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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