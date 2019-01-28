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CHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı binasında olay çıktı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 22:59 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Teşkilatı binasına gelen bir grubun çıkardığı kavgada darp edilen 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Teşkilatı binasına gelen bir grubun çıkardığı kavgada darp edilen 3 kişi yaralandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu akşam ilçe binamıza bir saldırı oldu. Silah kullanıldığı yönünde en azından bende bir bilgi yok. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darp edilmişler" dedi.
Olay, akşam saatlerinde CHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe binasına gelen bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek’in de aralarında olduğu CHP’liler ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, Nuri Telek ve Ali Haydar İskar isimli üç partili yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Bizde durumu anlamaya çalışıyoruz. Güvenlik güçleri durumu netleştirip bize bilgi verdikten sonra anlamış olacağız. Bu akşam ilçe binamıza bir saldırı oldu. Silah kullanıldığı yönünde en azından bende bir bilgi yok. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darp edilmişler. Şimdi yaralanan yöneticilerimiz ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Hayati tehlikeleri yok. Vücutlarının belirli bölgelerinde yaralanmalar var. Toplam 3 kişi. Silahla yaralanma yok. Yaralılarımız kaba kuvvet darp nedeniyle yaralılar" dedi.
Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

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