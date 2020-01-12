CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı için Meclis araştırması istedi

CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan araştırma önergesinde, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin, Cumhuriyet tarihinin en vahim olaylarından biri olduğu, yüzlerce masum sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, binlercesinin yaralandığı bu hain saldırının faili FETÖ'nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmamasının, siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılmasının tarihsel bir görev olduğu belirtildi.

FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz başta olmak üzere kumpas davalarına, yargı, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki yapılanmalarına değinilen önergede, örgütün birçok sektörde bazı siyasilerin çok açık desteği ve kayırmasıyla büyütülerek devasa bir ekonomik güç haline getirildiği savunuldu.

FETÖ'nün medya kuruluşlarına iktidardaki siyasilerin etkisi ve yönetimi altındaki kamu kurum ve kuruluşlarından ilan, reklam ve benzeri yöntemlerle büyük miktarlarda kamu kaynağı aktarıldığı, bu medya kuruluşlarının da kendisine destek veren siyasileri açıkça desteklediği ifade edilen önergede, şu görüşlere yer verildi: