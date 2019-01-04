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CHP Gaziantep İl Başkanı görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 22:44 | Son Güncelleme

CHP Gaziantep İl Başkanı görevinden alındı

GAZİANTEP (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, görevinden alındı.

Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada CHP Genel Merkezi tarafından parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle kendisinin ve yönetimin görevine son verildiğini söyledi.

Sucu, bu göreve partinin il örgütü tarafından seçimle geldiğini ifade ederek, "Beni Kemal Kılıçdaroğlu atamadı beni bu göreve il örgütüm seçti. Bana yapılan bu muamele tamamen anti demokratiktir. Ben her zaman partimin ve örgütümün arkasındayım." dedi.

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CHP Gaziantep Hayri Sucu

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