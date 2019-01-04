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CHP Gaziantep il yönetimi görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2019 18:49 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Gaziantep il yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı.

CHP Gaziantep il yönetimi görevden alındı

GAZİANTEP, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Gaziantep il yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı.
CHP il yönetiminin parti disiplinine uymadığı için görevden alındığına ilişkin karar CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından İl Başkanı Hayri Sucu'ya iletildi. CHP'li yöneticiler, görevden alınma kararının kendilerine ulaştığını buna gerekçenin ise İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrası Gaziantep'te en azından bir merkez ilçe kendi partilerinden aday gösterilmemesine gösterdikleri tepki olduğunu düşündüklerini belirtti.

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