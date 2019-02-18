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CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yönetim olarak istifa etme kararı aldıklarını belirtti.

İstifa dilekçelerini genel merkeze gönderdiklerini aktaran Meriç, "Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Melih Meriç, CHP Genel Merkezi tarafından "parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı" gerekçesiyle görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu'nun yerine yaklaşık bir ay önce atanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP istifa Gaziantep

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