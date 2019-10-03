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CHP Gemlik İlçe Başkanı: Başkan yardımcımızın kurtarılması için emniyet güçlerimiz beklenmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan belediye başkan yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün rehin alınması ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

CHP Gemlik İlçe Başkanı: Başkan yardımcımızın kurtarılması için emniyet güçlerimiz beklenmiştir

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan belediye başkan yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün rehin alınması ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, rehin alma olayının detaylarını aktaran CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar,
saldırganın madde bağımlısı olduğu vurgulayarak, "‘Olay sırasında saldırganın cebinde de birtakım maddeler olduğu fark edilmiştir. Personelimiz, başkan yardımcımızı saldırganın elinden almaya çalışsa da saldırganın silahlı olmasından dolayı emniyet güçlerimizi beklemişlerdir" dedi.
Bursa'nın Gemlik içesinde, dün elinde tabancayla makam odasına girdiği Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan Sinan Bingöl, 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim oldu. Yaşanan bu durumla ilgili olarak belediye binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Demir ve Zeynep Akış Serintürk, belediye meclis üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Osmangazi ve Mudanya ilçe başkan ve yönetimleri, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yönetimi, Gemlik Ticaret Odası ve Gemlik Ticaret Borsası temsilcileri, Gemlikli muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Gemlikli katıldı. Alanda kadınların ağırlığı dikkat çekti.
Konuyla ilgili basın açıklamasını CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar gerçekleştirdi. Yaşanan olayın madde bağımlılığı ve kadına şiddet olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Acar, “Barışın ve huzurun kenti olma yolunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Yaşanan rehin alma olayının ayrıntılarını aktaran Acar, “Dün saat 16.00 sularında daha önceki dönemlerde Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışmış, karıştığı olaylar nedeniyle işten ayrılmış, çevresinde problemli olarak tanınan bir şahıs, yanında kurusıkı silahı ile güvenlik görevlilerimizi atlatarak başkanlık katımıza gelmiş, başkan yardımcımız Zeynep Akış Serintürk’ü ve yanındaki genç kardeşimizi bir süre rehin almıştır. Personelimiz, başkan yardımcımızı saldırganın elinden almaya çalışsa da saldırganın silahlı olmasından dolayı emniyet güçlerimizi beklemişlerdir. Saldırgan, karşısında tam teçhizatlı emniyet güçlerimizi görünce korkmuş, büyük bir acziyet içinde başkan yardımcımızı serbest bırakarak teslim olmuştur. Yaşanan olaylar sonucunda kimsenin burnu bile kanamamış, olay sorunsuz şekilde sonuçlanmıştır. Saldırgan ise gece çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” dedi.
Saldırganın madde bağımlısı olduğunu söyleyen Acar, “ Daha önceki dönemde belediyedeki işinden karıştığı olaylar nedeniyle ayrılan bu şahsın yapılan araştırmalar sonucu emniyette onlarca dosyası olduğu, sayısız olaya karıştığı, çevresinde tekinsiz bir kişi olarak tanındığı tüm bunların yanında madde kullandığı öğrenilmiştir. Ayrıca olay sırasında arsız saldırganın cebinde de birtakım maddeler olduğu fark edilmiştir” açıklamasında bulundu.
Acar şöyle devam etti:
Özetle neresinden bakarsanız bakın bu olay gerek bir bağımlılık problemi gerek bir kadına şiddet eylemi gerekse güzel ilçemizin huzurunu kaçıran münferit bir olay olarak kesinlikle kabul edilemez, hafife alınamaz. Gemlik halkı olarak saldırganın kanun önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor, konunun takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz.
Çağrımıza kulak vererek bizlere güç katan, moralimizi yükselten, yalnız olmadığımızı gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz."

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CHP Gemlik İlçe Başkanı: Başkan yardımcımızın kurtarılması için emniyet güçlerimiz beklenmiştirCHP Gemlik İlçe Başkanı: Başkan yardımcımızın kurtarılması için emniyet güçlerimiz beklenmiştirCHP Gemlik İlçe Başkanı: Başkan yardımcımızın kurtarılması için emniyet güçlerimiz beklenmiştir

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