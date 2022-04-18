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  4. CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

18.04.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl, hakkındaki bir dava kapsamında tutuklandı. Hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydığı olduğu iddia edilen Karagöl'ün tutuklama sonrası MYK üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

Alınan bilgiye göre, bir dava kapsamında hapis cezası alan CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl hakkında yakalama kararı verildi. Durumdan haberdar olan Karagöl, karakola giderek teslim oldu. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Karagöl, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydığı olduğu iddia edilen Karagöl'ün tutuklama sonrası MYK üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA: ŞU ANDA BİR GÖREVİ BULUNMUYOR

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da konuyu araştırdıklarını belirterek, süreci değerlendireceklerini, Karagöl'ün şu anda partide bir görevinin bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Balıkesir CHP
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