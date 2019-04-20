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CHP Gençlik Kolları’nda toplu istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sercan Çelik ve yönetimi görevlerinden istifa etti.CHP Ordu-Gölköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sercan Çelik ve yönetimi toplu halde istifa etti.

CHP Gençlik Kolları’nda toplu istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sercan Çelik ve yönetimi görevlerinden istifa etti.
CHP Ordu-Gölköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sercan Çelik ve yönetimi toplu halde istifa etti. Çelik, yaptığı açıklamada gençlik kollarının sadece bayraklama ve afiş asmada akla geldiğini söyleyerek tepki gösterdi. Çelik, "Bizler yeri geldiğinde hayatını hiç düşünmeden riske atan, kar kış, yağmur çamur demeden sokaklarda terini akıtıp çalışan, kapı kapı gezen, broşür dağıtan, gece ayazında bayraklamaya, pankarta, afiş asmaya çıkan, polislerce yakalanıp karakollara taşınan, okulundan, ailesinden, sevdiklerinden feragat eden, yaşamından kısan, bütün varını yoğunu partisine veren bu partinin emektar gençleriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin öz gücünü oluşturan Gençlik Kolları olarak sadece bayraklama ve afiş asma zamanı akıllara gelip, iş gerekli mecralarda temsiliyet noktasına geldiğinde unutuluyor olmamıza karşı olan mücadelemiz terimizin son damlasına kadar sürecektir" dedi.
Çelik, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi:
"Biz gençler siyaseti, dürüst, onurlu ve ilkeli duruşun topluma yayılması amacıyla yaparken, bazı makam sahiplerinin yaptıkları hileleri görmek bizi onlar adına da utandırmıştır. Bizler bugün görevimizi yeni arkadaşlarımıza bırakırken, partimizden gelecek olan her çağrı ile sokak sokak, mahalle mahalle gezmeye hazır olacağız. Görev süresinde yanımda olan tüm il ve ilçe kadın kolları teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

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