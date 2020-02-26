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CHP Genel Başkan adaylığı için Aytuğ Atıcı sürprizi (Aytuğ Atıcı kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

CHP Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 28-29 Mart tarihinde yapılacak olan CHP Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Adayı olma kararı aldığı iddia edildi. Atıcı'nın adaylığını bugün duyurması bekleniyor.

CHP Genel Başkan adaylığı için Aytuğ Atıcı sürprizi (Aytuğ Atıcı kimdir?)

CHP 'de kurultay için henüz resmi adaylık açıklaması olmazken; CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner'in ismi genel başkan adaylığı için konuşulmuştu.

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise adaylık konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

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Aytuğ Atıcı, 23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mersin Üniversitesi'nde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

24'üncü Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Aytuğ Atıcı,çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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