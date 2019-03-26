Konunun 15 gündür kamuoyunun gündeminde olduğunu belirten Yıldırım, "Ben de bekliyordum ki Mansur Bey çıkacak 'Böyle bir iş yok, böyle bir konu yok' bunları milletin gözünün içine baka baka söyleyecek." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım, "Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik. Bundan sonraki tüm sürecin, bu seçim kaybedildikten sonraki sürecin hazırlığı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü görüyoruz. Bir kişiden alacağınız, vereceğiniz olabilir ama bu yaptığınız işlemin içerisinde bu tür mesajlar yazabiliyorsanız, dengenizin nasıl kaybolduğunun göstergesi ortaya çıkıyor. Bu da bizim Ankara'ya çıkardığımız adayın karakterinin bir özeti olarak ortaya çıkıyor. Beni bu üzüyor, keşke görmeseydik. Gördük, okuduk. Görmez olsaydık diyorum başka da bir şey söyleyemiyorum.

CHP yöneticileri de adeta dut yemiş bülbül gibiler. Üç maymunu oynuyorlar. Ne yaptıklarını anlayabilmiş değilim. Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara’yı kaybettik. Bundan sonraki tüm sürecin bu seçim kaybedildikten sonraki sürecin hazırlığı olduğunu düşünüyorum."

