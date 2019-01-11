CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, cari işlem açığındaki daralmanın, durgunluk ve kriz ortamının sonucu olduğunu belirtti.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğdu, kasım ayı içinde 986 milyon dolar cari fazla verildiğini, bunun da bir önceki aya göre cari fazlada yaklaşık üçte bir oranında azalma anlamına geldiğini ifade etti.

Cari fazlanın neredeyse yarısının, 523 milyon dolarlık dış ticaret fazlasından kaynaklandığını savunan Erdoğdu, "Türkiye ekonomisinin her dış ticaret verisi açıklandığında, büyük bir müsamere haline gelen dış ticaret rakamlarına baktığımızda kur şokunun ortaya çıktığı mayıs ayından itibaren Türkiye ekonomisinin ihracat potansiyelini ancak 1,1 milyar dolar kadar artırabildiğini görüyoruz. Ağustos ayında 11 aylık potansiyelinin en dip noktasını gördükten sonra izlenen artış ise haziran öncesine yetişemiyor bile." açıklamasını yaptı.

Ekim ayından kasım ayına gelindiğinde toplam ihracatta artış değil, 200 milyon dolarlık azalma olduğunu ifade eden Erdoğdu, bu azalmanın, Türk lirasının son 3 ay içinde dolar karşısında yüzde 19 değer kazanmasına ek olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.