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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 14:45 | Son Güncelleme

"Cari işlem açığındaki daralma, durgunluk ve kriz ortamının sonucu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, cari işlem açığındaki daralmanın, durgunluk ve kriz ortamının sonucu olduğunu belirtti.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğdu, kasım ayı içinde 986 milyon dolar cari fazla verildiğini, bunun da bir önceki aya göre cari fazlada yaklaşık üçte bir oranında azalma anlamına geldiğini ifade etti.

Cari fazlanın neredeyse yarısının, 523 milyon dolarlık dış ticaret fazlasından kaynaklandığını savunan Erdoğdu, "Türkiye ekonomisinin her dış ticaret verisi açıklandığında, büyük bir müsamere haline gelen dış ticaret rakamlarına baktığımızda kur şokunun ortaya çıktığı mayıs ayından itibaren Türkiye ekonomisinin ihracat potansiyelini ancak 1,1 milyar dolar kadar artırabildiğini görüyoruz. Ağustos ayında 11 aylık potansiyelinin en dip noktasını gördükten sonra izlenen artış ise haziran öncesine yetişemiyor bile." açıklamasını yaptı.

Ekim ayından kasım ayına gelindiğinde toplam ihracatta artış değil, 200 milyon dolarlık azalma olduğunu ifade eden Erdoğdu, bu azalmanın, Türk lirasının son 3 ay içinde dolar karşısında yüzde 19 değer kazanmasına ek olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

Aykut Erdoğdu, 11 aylık performansa bakıldığında ise cari işlem açığında önemli bir daralma görüldüğünü, bunun da durgunluk ve kriz ortamının sonucu olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Ancak AKP’nin taktığı bir nişan olarak, Türkiye ekonomisi, artık küçülürken veya durgunlaşırken bile cari açık veren bir yapıya sahip. 11 aylık yabancı sermaye girişinde önemli bir daralma, yüzde 67 oranında, var. Yerleşiklerin yurt dışına çıkardığı paranın toplam büyüklüğü 19 milyar dolara yaklaşmış. Yabancıların sıcak para hareketleri 11 ayda 3,2 milyar dolar çıkış yapmış, doğrudan yatırımları ise yerinde saymış. Yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında yaklaşık 1 milyar dolar kadar artış var. Bu, yerleşiklerin hem servetlerini hem de finansal varlıklarını taşıma eğilimine işaret olabilir. Ülkeye toplam 19,5 milyar dolar kayıt dışı para girişi olmuş, rezervler 10,7 milyar dolar erimiş. 11 aylık cari açığın finansmanı rezervlerden ve kayıt dışı para girişinden karşılanmış."

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