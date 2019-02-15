HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

"24 Haziran seçimlerinden bu yana resmi işsiz sayısına yaklaşık 900 bin kişi eklendi, resmi işsiz sayısı 4 milyona dayandı. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 14,7'ye yükseldi. Geniş kapsamlı işsizlerin sayısı 7,5 milyona dayandı" - "Genç işsizlik oranı nisan ayından beri yüzde 7 oranında arttı. 1 milyon 202 bin gencimiz işsiz. Kriz genç kadınları da vurmuş görünüyor. Her 100 genç kadından 28'i işsiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Kasım 2018 iş gücü istatistiklerine ilişkin, "24 Haziran seçimlerinden bu yana resmi işsiz sayısına yaklaşık 900 bin kişi eklendi, resmi işsiz sayısı 4 milyona dayandı. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 14,7'ye yükseldi. Geniş kapsamlı işsizlerin sayısı 7,5 milyona dayandı." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2018 iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziran seçimleri öncesinde "günü kurtarmaya yönelik" teşviklerle sınırlı düzeyde azalan işsiz sayısının, seçimlerin hemen sonrasında artmaya başladığını belirten Erdoğdu, "24 Haziran seçimlerinden bu yana resmi işsiz sayısına yaklaşık 900 bin kişi eklendi, resmi işsiz sayısı 4 milyona dayandı. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 14,7'ye yükseldi. Geniş kapsamlı işsizlerin sayısı 7,5 milyona dayandı. İşsizlikteki artış, iş gücüne katılma oranının azalmasına rağmen gerçekleşiyor." görüşünü paylaştı.

Erdoğdu, çeşitli gerekçelerle iş gücü piyasasından çekilenler dahil edilse işsiz sayısının çok daha yüksek olacağını öne sürerek şöyle devam etti:

"İstihdamda ise hem bir önceki aya göre hem de bir önceki yıla göre önemli daralma görüldü. Ekim ayına göre istihdam 556 bin kişi azaldı. 2017 Kasım ayına göre ise 201 bin kişi azaldı. Haziran seçimlerinden bu yana 1 milyon kişilik istihdam kaybı var. Haziran'dan itibaren yaklaşık 300 bin kişiye geçici istihdam yaratıldı. Kasım ayında işsiz kadınların sayısı 1 milyon 542 bin oldu. 2008 krizinde kadınların iş gücüne katılım oranları artmış ve kadınlar iş gücü piyasasına çıkmışken bu defa tersi yaşanıyor. Kadınlar işsiz kaldıklarında iş gücü piyasasından çekilip ev işleri ve hasta çocuk bakımı işlerine çekildiği için ham kadınların iş gücüne katılım oranı düşüyor hem de iş arayan kadınların sayısı azalıyor. Nitekim iş gücüne dahil olmayan kadınlar arasında ev işleriyle meşgul olduğunu belirtenlerin sayısı haziran seçimlerinden bu yana 281 bin kişi artmış."

- "Her 10 gençten birisi işsiz"

Verilere bakıldığında her 10 yaşlıdan birinin çalışmak zorunda olduğunu, 65 yaş üzerinde çalışmaya devam eden 830 bin kişinin bulunduğunu ifade eden Erdoğdu, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 23,6, ne eğitimde ne istihdamda olanların oranının da yüzde 24,3'e yükseldiğini belirtti.

Erdoğdu, geçici önlemlerle istihdam yaratılamadığını, mevcut işlerin korunmasını sağlayacak ekonomi politikalarının uygulanamadığını iddia ederek şu görüşleri aktardı:

"15-24 yaş aralığında bulunan her 10 gençten birisi işsiz. Genç işsizlik oranı nisan ayından beri yüzde 7 oranında arttı. 1 milyon 202 bin gencimiz işsiz. Kriz genç kadınları da vurmuş görünüyor. Her 100 genç kadından 28'i işsiz. Tarım dışında bu oran yüzde 32'ye çıkıyor. İşsizlik kıskacında bulunan genç kadınlar iş gücü piyasasından çekiliyor, eve kapanıyor. 15-30 yaş arasında ne eğitimde ne de istihdamda bulunan yaklaşık 5 milyon gencimiz bulunuyor. Bunun 3,5 milyonu kadınlardan oluşuyor. 25-29 yaş arasında bulunan ve bu yaştaki kadın nüfusunun yarısına tekabül eden 1,6 milyon genç kadın hiçbir üretken faaliyette bulunmaksızın eve kapanmış durumda."

Erdoğdu, hazirandan bu yana imalat sanayinde 53 bin, inşaatta 272 bin, toptan perakende satışta 156 bin, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise 184 bin kişilik istihdamın azaldığını ileri sürerek işsizliğe çare olunamadığını savundu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Görme engellilerden "gizli ve güvenli oy hakkı" çağrısıGörme engellilerden "gizli ve güvenli oy hakkı" çağrısı
Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seliBakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu İşsizlik rakamları TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.