CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:

"İstihdamda ise hem bir önceki aya göre hem de bir önceki yıla göre önemli daralma görüldü. Ekim ayına göre istihdam 556 bin kişi azaldı. 2017 Kasım ayına göre ise 201 bin kişi azaldı. Haziran seçimlerinden bu yana 1 milyon kişilik istihdam kaybı var. Haziran'dan itibaren yaklaşık 300 bin kişiye geçici istihdam yaratıldı. Kasım ayında işsiz kadınların sayısı 1 milyon 542 bin oldu. 2008 krizinde kadınların iş gücüne katılım oranları artmış ve kadınlar iş gücü piyasasına çıkmışken bu defa tersi yaşanıyor. Kadınlar işsiz kaldıklarında iş gücü piyasasından çekilip ev işleri ve hasta çocuk bakımı işlerine çekildiği için ham kadınların iş gücüne katılım oranı düşüyor hem de iş arayan kadınların sayısı azalıyor. Nitekim iş gücüne dahil olmayan kadınlar arasında ev işleriyle meşgul olduğunu belirtenlerin sayısı haziran seçimlerinden bu yana 281 bin kişi artmış."

Erdoğdu, çeşitli gerekçelerle iş gücü piyasasından çekilenler dahil edilse işsiz sayısının çok daha yüksek olacağını öne sürerek şöyle devam etti:

- "Her 10 gençten birisi işsiz"

Verilere bakıldığında her 10 yaşlıdan birinin çalışmak zorunda olduğunu, 65 yaş üzerinde çalışmaya devam eden 830 bin kişinin bulunduğunu ifade eden Erdoğdu, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 23,6, ne eğitimde ne istihdamda olanların oranının da yüzde 24,3'e yükseldiğini belirtti.

Erdoğdu, geçici önlemlerle istihdam yaratılamadığını, mevcut işlerin korunmasını sağlayacak ekonomi politikalarının uygulanamadığını iddia ederek şu görüşleri aktardı:

"15-24 yaş aralığında bulunan her 10 gençten birisi işsiz. Genç işsizlik oranı nisan ayından beri yüzde 7 oranında arttı. 1 milyon 202 bin gencimiz işsiz. Kriz genç kadınları da vurmuş görünüyor. Her 100 genç kadından 28'i işsiz. Tarım dışında bu oran yüzde 32'ye çıkıyor. İşsizlik kıskacında bulunan genç kadınlar iş gücü piyasasından çekiliyor, eve kapanıyor. 15-30 yaş arasında ne eğitimde ne de istihdamda bulunan yaklaşık 5 milyon gencimiz bulunuyor. Bunun 3,5 milyonu kadınlardan oluşuyor. 25-29 yaş arasında bulunan ve bu yaştaki kadın nüfusunun yarısına tekabül eden 1,6 milyon genç kadın hiçbir üretken faaliyette bulunmaksızın eve kapanmış durumda."

Erdoğdu, hazirandan bu yana imalat sanayinde 53 bin, inşaatta 272 bin, toptan perakende satışta 156 bin, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise 184 bin kişilik istihdamın azaldığını ileri sürerek işsizliğe çare olunamadığını savundu.

