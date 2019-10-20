HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

"(2018 yılı Sayıştay raporları) Sayıştay tüm bulgularla ilgili soruşturma açılmasını sağlamak ve usulsüzlük yapanların cezalandırılması yolunu açmakla mükelleftir. Sayıştayı görevini tam olarak yapmaya çağırıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Sayıştayın 2018 yılı raporlarındaki tüm bulgularla ilgili soruşturma açılmasını sağlamak ve usulsüzlük yapanların cezalandırılması yolunu açmakla mükellef olduğunu bildirdi.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştayın, kamu kurumları 2018 yılı denetimlerine ilişkin raporlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun "Suç teşkil eden fiiller" başlıklı 78'inci maddesinin, "suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde gereği yerine getirilmek üzere, dosyanın Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi için Sayıştay Başsavcılığına verilmesi gerektiği" hükmünü içerdiğini hatırlatan Erdoğdu, raporlar incelendiğinde, hemen hemen her kurumda mevzuatı açıkça ihlal durumunun tespit edildiğini öne sürdü.

Bazı yerlerde bu ihlallerin inanılmaz boyutlara vardığının belirtildiğini savunan Aykut Erdoğdu, Sayıştayın "kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılarak açıkça yağmalandığı bu süreçle ilgili tespitlerin ötesine geçmeyen tavrının görevi ihmal" olduğunu iddia etti.

Denetim raporlarında aynı zamanda Anayasa'yı ve Sayıştay Kanunu'nu ihlal edecek şekilde bilgi gizleme girişimlerinin bulunduğunun da belirtildiğini vurgulayan Aykut Erdoğdu, açık mevzuat hükümlerine rağmen, birçok kamu kurumunun Sayıştaya istenilen bilgi ve belgeleri vermedikleri veya Sayıştayın bu bilgileri yayımlamaları gerektiğini belirtmesine rağmen, yayımlamadıklarının görüldüğünü kaydetti.

Erdoğdu, "Sayıştay tüm bulgularla ilgili soruşturma açılmasını sağlamak ve usulsüzlük yapanların cezalandırılması yolunu açmakla mükelleftir. Sayıştayı görevini tam olarak yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız”Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız”
Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki
Anahtar Kelimeler:
2018 yılı Sayıştay raporları CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız

Bakan Soylu: Avucunuzu yalarsınız

Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

Liderleri bir araya getiren nikah!

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.