CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Erdoğdu, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan “Enflasyonla Mücadele Paketi”ne ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Bakan Albayrak'ın konuşmasından önce büyük patronların kuruluşları ile diğer bakanların tek tek kürsüye çıkarak nelerde indirim yapacaklarını açıkladıklarını kaydederek şunları söyledi:

“‘Gelinin falanca dayısından çeyrek altın, filanca amcasından bilezik' kıvamındaki çabalarla enflasyonla mücadele edemezsiniz. Firmalara, enflasyon sepetindeki ürünlerde indirim dayatarak, bazı temel ürünlerde fiyat artışlarını erteleyerek sorunu kontrol altında tutamazsınız. Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakârlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz.

Pakette üretim maliyetlerini nasıl aşağı çekecekleri, dövizi nasıl düşüreceklerine dair hiçbir şey yok. STK temsilcileri içi boş olan bu paket hakkında korkudan gerçek fikirlerini açıklamıyor. Türkiye açısından aslında çok hüzün verici. ”Üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına mutlaka yansıyacağına işaret eden Erdoğdu, “Enerji fiyatlarına yıl sonuna kadar zam yapmayacaklarını açıkladılar. Enerjiye zaten fahiş miktarda zam yapmışlardı. Ama enerjideki fahiş vergileri düşüreceklerine dair bir şey açıklamadılar. Fahiş vergiler nedeniyle pek çok enerji şirketi battı. Asıl yapılması gereken, enerjideki bu fahiş vergilerde indirim yapmak” diye konuştu.