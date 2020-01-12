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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'dan "ekonomi"değerlendirmesi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'dan "ekonomi"değerlendirmesi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

"Rusya, ABD ve Çin'le aynı anda iyi ilişkiler kuracak diplomatik başarımız olmak zorunda. Bakanlıkları tekrar ayağa kaldırmak, müsteşarlık düzenini tekrar kurmak zorundayız. Bunu sağlarsanız insanlar sizin ülkenizde kalır, istihdam sağlayan yabancı yatırımlar gelir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin, Rusya, ABD ve Çin'le aynı anda iyi ilişkiler kuracak diplomatik başarısı olması gerektiğini belirterek, bunun gerçekleşmesi halinde istihdam sağlayan yabancı yatırımın ülkeye geleceğini bildirdi.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, "Türkiye'de insanların işsizlikten kırıldığını, fabrikaların kapandığını, çiftçiliğin bittiğini, esnafın kan ağladığını, iktidarın bu ortamda Kanal İstanbul projesini gerçekleştirmek istediğini" kaydetti.

İstanbul'un seçilmiş belediye başkanının bilimsel sonuçlara dayanarak "Kanal İstanbul'un şehre büyük zarar vereceğini" söylediğini aktaran Erdoğdu, "Orada iki tane barajımız var. İstanbul'da bu yatırıma ihtiyaç yok. Ülkede insanlar aç. Orada Araplara sattığın, Katarlılara sattığın araziler 'rant yapsın' diye 75 milyar yatırım yapmaya kalkıyorsun. Bu nasıl vicdan?" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, gençler arasında işsizliğin yüzde 26 düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, CHP olarak, yüksek teknolojili katma değerli üretime geçip gençlere yüksek ücretli iş alanları sağlayacaklarını vurguladı.

"Dengeli kalkınmayı sağlayacak kadroların bakanlıklarda perişan edildiğini" ileri süren Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bu kadroları toparlayacak, yeni bir kalkınma modeli yaratacağız. Bizim Orta Doğu savaşında işimiz yok. Irak'ta, Suriye'de barışı sağla, bak güney illeri nasıl kalkınıyor. Rusya, ABD ve Çin'le aynı anda iyi ilişkiler kuracak diplomatik başarımız olmak zorunda. Bakanlıkları tekrar ayağa kaldırmak, müsteşarlık düzenini tekrar kurmak zorundayız. Bunu sağlarsanız insanlar sizin ülkenizde kalır, istihdam sağlayan yabancı yatırımlar gelir, tarımınızdaki katma değerli ürünler artar, enerji altyapınız gelişir."

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yazılı açıklama

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