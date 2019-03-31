CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de oyunu kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz, Türkiye'de barış ve huzur içerisinde, kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa kalkınma da olmaz, aş, iş, ekmek de olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız" dedi.

Çanakkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il genelinde bin 604 sandıkta 410 bin 125 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemine, vatandaşlar erken saatlerden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Oylarını kullananlar, 'Hayırlı Olsun' temennisinde bulundu.

'HEP BİRLİKTE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMALIYIZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Avukat Muharrem Erkek de Ankara'da görevli olduğu ve yola çıkacağı gerekçesiyle saat 08.15'te Ömer Mart Ortaokulu'ndaki 1281 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Görevini yerine getirdiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe, hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa kalkınma da olmaz, aş, iş, ekmek de olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bugün bu soğuk hava, bence baharın müjdecisi. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Umarım tüm ülkemizin dağlarında çiçekler açar, bahar gelir. Biz hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi düşünceden, hangi, inançtan olursak olalım, insanız. Onun için bizim birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeden, toplumu ayrıştırmadan siyaset yapmak, siyaset üretmek bizim temel görevimiz."

Oy kullanan vatandaşlar seçimin Çanakkale için hayırlı olmasını diledi.

Çanakkale’de saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.