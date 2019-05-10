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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten Çan Belediye Başkanı Öz’e tebrik ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, “İstanbul’da seçimi kazanacağız" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çan İlçe Başkanlığı yönetimi ve CHP Çan Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.Ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Çan’da seçimi kazanan kardeşimizi kutluyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten Çan Belediye Başkanı Öz’e tebrik ziyareti

Çanakkale’nin Çan ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, “İstanbul’da seçimi kazanacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çan İlçe Başkanlığı yönetimi ve CHP Çan Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Çan’da seçimi kazanan kardeşimizi kutluyorum. Aynı heyecanı 23 Haziran’da İstanbul’da da yaşayacağımızdan eminim” dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "YSK’ya yapmış olduğumuz başvurumuzda yine olumsuz cevap alacağımızı bildiğimiz halde biz dilekçemizi verdik. Yüksek Seçim Kurulu’na güvenmiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu tamamen bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiştir. 7 üye için söylüyorum bunu. Yargı bağımsızlığının çok zedelendiği bir dönemde acaba hukukun kırıntısı var mı diye bakarken onun da kalmadığını gördük ama biz tarihe not düşmek adına bu başvuruyu yaptık"dedi.
Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ise, “1 Nisan’dan itibaren ne kadar CHP adayı olarak seçilmiş olsak da mazbatamı aldığım günden itibaren bütün Çan halkının Belediye Başkanı olarak göreve başladım. Emanet olarak aldığım bu görevde tüm Çanlılar ile beraber bu görevi en iyi şekilde temsil edeceğimden eminim" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’a Çan Belediye Başkanı Bülent Öz çiçek takdim etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten Çan Belediye Başkanı Öz’e tebrik ziyareti

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