CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan doğalgaz açıklaması: Depolarda doluluk oranı yüzde 27

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Faik Öztrak, "'Böyle giderse kış günü ya gazsız kalacağız ya da çok yüksek maliyete katlanacağız, tedbir alın dedik. Biz bu uyarıları yaptığımızda, doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 54'e düşmüştü. Bugün itibarıyla doluluk oranı sadece yüzde 27'dir." ifadelerini kullandı.

"TÜM TÜRKİYE'DE ÜRETİM DURDU"

Öztrak, Organize Sanayi Bölgelerinin elektriğinin 3 gün kesildiğini söyleyerek, "Doğal gaz tedariki de yüzde 40 azaltıldı. Tüm Türkiye'de üretim durdu. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa böyle bir skandalla karşılaşıyoruz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. İran'dan gelen doğal gazda hemen hemen her kış sorun yaşanır. Ama bu nedenle tüm Türkiye'de üretimin durdurulduğuna ilk kez şahit olduk. Buna şaşırdık mı? Hayır. Perşembenin gelişi, çarşambadan belliydi" dedi.

"DOĞALGAZ DEPOLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 27"

Kemal Kılıçdaroğlu ve kendilerinin ağustos ayından bu yana yönetimi uyardığını hatırlatan Öztrak, "'Önümüzde kara bir kış var. Doğal gaz depolarında yeterince gaz yok' dedik. 'Böyle giderse kış günü ya gazsız kalacağız ya da çok yüksek maliyete katlanacağız, tedbir alın' dedik. Biz bu uyarıları yaptığımızda, doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 54'e düşmüştü. Bugün itibarıyla doluluk oranı sadece yüzde 27'dir. Oysa 2018 ve 2019'un Ocak aylarında depolarımızın yüzde 80'i, 2020 Ocak ayında yüzde 60'ı, 2021 Ocak ayında ise yüzde 57'si doluydu. İşin ilginç yanı biz bu verileri dillendirmeye başlayınca, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) gün gün açıkladığı, depolanan gaz rakamlarını birden bire yayımlamayı bıraktı. En son veri, 18 Ocak 2022 tarihinde kaldı. Her işlerinde bir karartma, her işlerinde bir hinlik ve tabi sonunda kapatma ve keşmekeş" diye konuştu.

BAKAN VARANK CHP'Lİ VEKİLLERİ ELEŞTİRMİŞTİ

Bakan Varank, enerji verimliliğini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yeni bir yatırımı dile getirdikleri her an karşılarına muhalefetin çıktığını kaydettiği açıklamasında “Hidroelektrik santralleri yapıyoruz, buna ilk karşı çıkan muhalefet oluyor. Nükleer santral diyoruz ‘Hayır yaptırmayız.‘ diyen yine muhalefet oluyor. Rüzgar enerjisi yatırımları yapıyoruz, burada kuşların göç yollarını bahane ederek karşı çıkan ilk muhalefet oluyor. Biz, Saros körfezinde Türkiye’ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 yıldır mücadele veriyoruz. Biz o terminali devreye alsaydık, belki de bugün İran sorununu hiç yaşamamış olacaktık. İnternete girin, Saros Körfezi LNG Terminali yazın. CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar. Eğer biz o LNG Terminali‘ni bir sene gecikmeden açsaydık, İran’dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç yaşamamış olacaktık. Yani siz anlamadığınız işlere karışmayın” ifadelerini kullanmıştı.



