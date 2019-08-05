CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Merkez'de toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı devam ederken, basın toplantısı düzenledi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI



Gazetecilerden birinin "Erken seçimle ilgili olarak CHP'nin yaklaşımı nedir?" sorusu üzerine CHP'li Öztrak, "Erken seçim konusundaki yaklaşımımız, baştan itibaren son derecek açık. Biz bir erken seçim peşinde değiliz; ama öyle görüyoruz ki iktidar bir telaş içinde. Bir şey yapacaksan yaparsın dış politikada. Bunu tutup da iç politikaya malzeme yapmaya kalktığınız zaman bunu başka bir amaçla kullanıyorsunuz demektir. Bunun 2 amacı olabilir; ya şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi dağılıyor, bunu bir arada tutabilmek için bu kartı oynuyor ya da artık bu işi götüremeyeceğini anladı bir an önce erken seçime gitmek ve bu işten kaçmak için bu tür kartları oynuyor. Çünkü ekonomi ile ilgili olarak milletin taleplerine, ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasından artık uzaklaştılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

